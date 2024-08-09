"И создал Бог женщину": 59-летняя Моника Беллуччи в платье с открытыми плечами изумила Сеть

59-летняя модель и актриса Моника Беллуччи показала фото в платье с открытыми плечами и тут же собрала массу комплиментов в соцсети. Кинодиву по-прежнему называют самой красивой женщиной в мире, передает NUR.KZ.

В объективе звездного фотографа Моника была запечатлена с едва заметной улыбкой на лице. На киноактрисе роскошное вечернее платье черного цвета с открытыми плечами. Из украшений - только кольца на пальцах.

Волосы Моники распущены, а в макияже акцент сделан на глаза. Фанаты не смогли остаться равнодушными и оставили свои комментарии под фото.

Отметим, что у Беллуччи многомиллионная армия фанатов по всему миру, поэтому и отзывы были написаны на разных языках - английском, итальянском, арабском, русском и других.

"И создал Бог женщину и была она прекрасна!", "Ошеломительно", "Как мило", "Моя любимая актриса", "Магическая красота", "Королева", - пишут ей в Сети.