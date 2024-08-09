Сыгравшая Михримах-султан актриса похвасталась фигурой и бронзовым загаром в бикини

39-летняя турецкая актриса Пелин Карахан, сыгравшая дочь султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", показала пляжные фото в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

На новых фото актриса, сыгравшая Михримах-султан в сериале "Великолепный век", запечатлелась в черном бикини. Она обвязала рубашку на поясе, надела бейсболку и черные солнцезащитные очки.

"Подытоживая лето", - написала актриса, похваставшись бронзовым загаром.

Поклонники оценили летний вайб на страничке Пелин. Отметим, что у турецкой кинодивы 5 миллионов подписчиков в Instagram.

"Ты выглядишь потрясающе, подруга, ошеломительно!", "Ты красивая, но роста нет", "Ты супер", "Не Пелин, а Михримах-султан", "Красотка", "Мое сердце, я вижу прекрасную и замечательную девушку", "Горячая девушка лета", - написали ей фанаты.