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Сыгравшая Михримах-султан актриса похвасталась фигурой и бронзовым загаром в бикини

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Пелин Карахан
Пелин Карахан. Фото: instagram.com/pelinkarahan

39-летняя турецкая актриса Пелин Карахан, сыгравшая дочь султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", показала пляжные фото в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

На новых фото актриса, сыгравшая Михримах-султан в сериале "Великолепный век", запечатлелась в черном бикини. Она обвязала рубашку на поясе, надела бейсболку и черные солнцезащитные очки.

"Подытоживая лето", - написала актриса, похваставшись бронзовым загаром.

Поклонники оценили летний вайб на страничке Пелин. Отметим, что у турецкой кинодивы 5 миллионов подписчиков в Instagram.

"Ты выглядишь потрясающе, подруга, ошеломительно!", "Ты красивая, но роста нет", "Ты супер", "Не Пелин, а Михримах-султан", "Красотка", "Мое сердце, я вижу прекрасную и замечательную девушку", "Горячая девушка лета", - написали ей фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146746-sygravshaya-mihrimah-sultan-aktrisa-pohvastalas-figuroy-i-bronzovym-zagarom-v-bikini/

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