Алсу в башкирском национальном костюме очаровала фанатов (фото, видео)

Российская певица Алсу появилась в башкирском национальном костюме. Поклонники певицы также услышали песню в ее исполнении на башкирском языке, передает NUR.KZ.

"А вы знали, что в моем репертуаре есть песни на башкирском языке?" - спросила Алсу своих подписчиков.

Артистка попозировала на камеру в национальной одежде башкирского народа. Алсу рассказала, что ее пригласили участвовать в авторском фотопроекте Екатерины Рождественской "С любовью к Уфе", который посвящен 450-летию этого замечательного города.

Фанаты Алсу остались в восторге от ее исполнения и наряда, в котором она появилась.

"Как красиво", "Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы так, что они ей все идут", "Интересно, откуда пришел такой яркий богатый костюм? Куда такой наряд одевали?", "Башкирский так похож на казахский", "Впервые слышу песню на башкирском, очень красиво прозвучало с уст Алсу", - отметили пользователи Сети.