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"Только у нее так круто получается": образы Дамеля Sweet собрали комплименты в Казнете

Опубликовано:

Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Блогер-миллионник Дамеля Sweet опубликовала новое эффектное видео в соцсети - инстадива продефилировала в разных нарядах, чем покорила пользователей Сети, передает NUR.KZ.

Дамеля прошлась под популярный летний трек "Alibi" в исполнении Севдализы, Пабло Виттара и Изо. В коротком видео блогерша успела сменить три наряда и побывать на трех локациях.

"Мое алиби", - подписала ролик инстадива.

Каждый следующий образ отличался от другого и по-своему полюбился читателям ее блога.

"Фонтан вам подыграл", "Кто 10 раз смотрел?", "Такие разные образы, но такие красивые", "Пожалуй, только у нее так круто получается", "Красотка", "Ух, обожаю", "Ай, тигрица", "Походка Дамели просто в соло", "Какие образы", - написали фолловеры в комментариях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2145903-tolko-u-nee-tak-kruto-poluchaetsya-obrazy-damelya-sweet-sobrali-komplimenty-v-kaznete/

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