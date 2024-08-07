"Только у нее так круто получается": образы Дамеля Sweet собрали комплименты в Казнете

Блогер-миллионник Дамеля Sweet опубликовала новое эффектное видео в соцсети - инстадива продефилировала в разных нарядах, чем покорила пользователей Сети, передает NUR.KZ.

Дамеля прошлась под популярный летний трек "Alibi" в исполнении Севдализы, Пабло Виттара и Изо. В коротком видео блогерша успела сменить три наряда и побывать на трех локациях.

"Мое алиби", - подписала ролик инстадива.

Каждый следующий образ отличался от другого и по-своему полюбился читателям ее блога.

"Фонтан вам подыграл", "Кто 10 раз смотрел?", "Такие разные образы, но такие красивые", "Пожалуй, только у нее так круто получается", "Красотка", "Ух, обожаю", "Ай, тигрица", "Походка Дамели просто в соло", "Какие образы", - написали фолловеры в комментариях.