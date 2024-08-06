"Сердце воина": 63-летний Жан-Клод Ван Дамм повторил свое культовое фото спустя 36 лет

63-летний известный американский актер Жан-Клод Ван Дамм, звезда фильмов "Универсальный солдат" и "Кикбоксер", повторил свое культовое фото спустя 36 лет, передает NUR.KZ.

"27 или 63, работа никогда не прекращается. Возраст - всего лишь цифра, когда живешь в мире боевых искусств. Дисциплина, сосредоточенность и сердце воина.

Давайте продолжать творить историю вместе", - подписал мастер боевых искусств свою публикацию в Instagram.

За короткое время публикация набрала около 160 тысяч "лайков". Фанаты признались, что Ван Дамм всегда был и останется лучшим в своем деле.

"Вы настоящая легенда, спасибо вам за все, что вы представляете всему миру. Огромный респект", "Мой кумир, ты всегда будешь лучшим", "Всегда меня вдохновлял", "Обожаю и люблю", "Мой самый любимый актер, ты лучший, и да, возраст - это всего лишь цифра", - высказались комментаторы в Сети.