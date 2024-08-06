"Сердце воина": 63-летний Жан-Клод Ван Дамм повторил свое культовое фото спустя 36 лет
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63-летний известный американский актер Жан-Клод Ван Дамм, звезда фильмов "Универсальный солдат" и "Кикбоксер", повторил свое культовое фото спустя 36 лет, передает NUR.KZ.
"27 или 63, работа никогда не прекращается. Возраст - всего лишь цифра, когда живешь в мире боевых искусств. Дисциплина, сосредоточенность и сердце воина.
Давайте продолжать творить историю вместе", - подписал мастер боевых искусств свою публикацию в Instagram.
За короткое время публикация набрала около 160 тысяч "лайков". Фанаты признались, что Ван Дамм всегда был и останется лучшим в своем деле.
"Вы настоящая легенда, спасибо вам за все, что вы представляете всему миру. Огромный респект", "Мой кумир, ты всегда будешь лучшим", "Всегда меня вдохновлял", "Обожаю и люблю", "Мой самый любимый актер, ты лучший, и да, возраст - это всего лишь цифра", - высказались комментаторы в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2145304-serdce-voina-63-letniy-zhan-klod-van-damm-povtoril-svoe-kultovoe-foto-spustya-36-let/