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"Сердце воина": 63-летний Жан-Клод Ван Дамм повторил свое культовое фото спустя 36 лет

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Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм. Фото: Jeff Kravitz / Contributor / Getty Images

63-летний известный американский актер Жан-Клод Ван Дамм, звезда фильмов "Универсальный солдат" и "Кикбоксер", повторил свое культовое фото спустя 36 лет, передает NUR.KZ.

"27 или 63, работа никогда не прекращается. Возраст - всего лишь цифра, когда живешь в мире боевых искусств. Дисциплина, сосредоточенность и сердце воина.

Давайте продолжать творить историю вместе", - подписал мастер боевых искусств свою публикацию в Instagram.

За короткое время публикация набрала около 160 тысяч "лайков". Фанаты признались, что Ван Дамм всегда был и останется лучшим в своем деле.

"Вы настоящая легенда, спасибо вам за все, что вы представляете всему миру. Огромный респект", "Мой кумир, ты всегда будешь лучшим", "Всегда меня вдохновлял", "Обожаю и люблю", "Мой самый любимый актер, ты лучший, и да, возраст - это всего лишь цифра", - высказались комментаторы в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2145304-serdce-voina-63-letniy-zhan-klod-van-damm-povtoril-svoe-kultovoe-foto-spustya-36-let/

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