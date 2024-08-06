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"Лето, не уходи, пожалуйста": Аша Матай примерила яркий розовый наряд в стиле Барби

Опубликовано:

Аша Матай
Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Аша Матай примерила яркий летний образ. Она отметила, что лето - ее самое любимое время года, с которым ей не хочется расставаться, передает NUR.KZ.

"Самое жаркое и самое веселое время года из всех четырех. Лето, не уходи, пожалуйста. Как бы вы, мои инстадрузья, посоветовали провести другие времена года?" - спросила Аша своих подписчиков.

Теледива примерила розовый наряд, ее тут же сравнили со сказочной героиней. Очаровательная улыбка Аши сделала фото еще ярче, а аксессуары в виде чокера с розой и серег в форме сердца придали образу нежности.

"Вы такая классная, скромная, добрая, естественная. Желаем вам побольше путешествовать с семьей", "Вау, как клево", "Барби", "Аша красотка", "Ты сама, как лето, даришь тепло", - написали ей фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2145088-leto-ne-uhodi-pozhaluysta-asha-matay-primerila-yarkiy-rozovyy-naryad-v-stile-barbi/

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