"Дух захватывает": Аружан Джазильбекова восхитила фото с необычного места в Норвегии

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова, сыгравшая в фильмах "Дорога к матери" и "Свадьба на троих", показала в соцсети снимки с отдыха в Норвегии, передает NUR.KZ.

Аружан Джазильбекова покорила "Язык тролля" в Норвегии - это часть скалы, представляющая собой каменный выступ, возвышающийся над озером. По словам кинозвезды, путешествие было не из легких.

"Это были долгие, изнурительные 10 часов. Оно, конечно, того стоит. Но будьте готовы. Норвежцы ходят по горам и фанатично занимаются спортом с пеленок. Если вы не такой(-ая), то готовьтесь", - предупредила актриса.

Аружан утверждает, что ситуацию не облегчил даже тот факт, что она регулярно посещает тренажерный зал.

"Тренировочки три раза в неделю в зале - это, как выяснилось, не подготовка. Колени хоть и выдержали, но были на грани. Горжусь собой ужасно. Для кого-то это не повод для гордости, но мы их не спрашиваем, а просто гордимся собой", - подытожила Джазильбекова.

Поклонники творчества восхитились красивым видом и смелостью актрисы.

"Молодец! Я тоже тобой горжусь", "Мечта", "Ого, как красиво, аж дух захватывает! Молодцы, ребята", "Красота необыкновенная", - написали пользователи Сети.

В начале лета Аружан Джазильбекова показывала атмосферные фото из Грузии.