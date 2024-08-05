46-летняя Николь Шерзингер позагорала в бикини на яхте в Португалии
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Американская певица Николь Шерзингер опубликовала фотографии с отдыха - экс-солистка The Pussycat Dolls похвасталась подтянутой фигурой в мини-купальнике, передает NUR.KZ.
Николь с женихом Томом Эвансом и друзьями прокатились на яхте в Португалии. Для максимального комфорта там было все - изысканные морепродукты, фрукты, ягоды и игристое вино. Яркое солнце добавляло настроения - исполнительница хита "Don't Hold Your Breath" не упустила возможности позагорать в бикини.
"Этот рак (отсылка к знаку зодиака певицы - прим. ред.) любит воду. Мое место счастья", - подписала публикацию Шерзингер.
"Королева, добро пожаловать", "Ты точно любишь Португалию", "Хорошего времяпрепровождения", "Любовь", "Прекрасна, как и всегда", - написали восхищенные поклонники, пожелав певице отличного отдыха.
Месяц назад Николь Шерзингер отдохнула в Швейцарии - там поп-дива отметила свой 46-й день рождения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2144701-46-letnyaya-nikol-sherzinger-pozagorala-v-bikini-na-yahte-v-portugalii/