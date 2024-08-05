"Бомбически прекрасная": Анара Батырхан восхитила фигурой в приталенном платье

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Анара Батырхан похвасталась фигурой в приталенном платье на одно плечо. Фанаты оценили ее роскошный вечерний аутфит, передает NUR.KZ.

Для вечера Анара Батырхан выбрала приталенное черное платье на одно плечо. Ее образ дополнили украшения на шее и браслеты на руке. Прекрасным завершением аутфита стали остроносые туфельки в тон к платью. Распущенные волосы придали образу романтичности и легкости.

"Бомбически прекрасная девушка", "Фото на миллион долларов", "Красавица, ты супер", "Просто огонь", "Голос супер", "Моя любимая", - написали ей фанаты.

Однако ее сценический образ, который Анара демонстрировала ранее, вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Тогда вместе с восхищенными отзывами, девушка выслушала критику в свой адрес.