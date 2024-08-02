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Эзотерика

"Девушка у моря": Ханде Эрчел поделилась порцией пляжных фото с греческого острова

Опубликовано:

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Звезда популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел снялась в купальнике. 30-летняя актриса отдыхает на острове Миконос в Греции, передает NUR.KZ.

"Этим летом я одержима синим", - призналась Ханде фанатам.

Девушка запечатлелась в голубом купальнике, в карусели можно также увидеть фото, на которых Ханде позирует в лифе от купальнике и прозрачной юбке.

Маленькая сумочка в тон в купальнику и прозрачные солнцезащитные очки дополнили пляжный образ турецкой кинодивы.

"Девушка у моря", "А я одержим тобой", "Милашка", "С любовью из Индии", "Мне кажется, что она доведет нас уже самыми красивыми фотографиями", "Русалка", "Невероятная красавица", "Самая лучшая", "Горячая", "Самая красивая женщина в мире", - осыпали комплиментами Ханде ее поклонники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2143816-devushka-u-morya-hande-erchel-podelilas-porciey-plyazhnyh-foto-s-grecheskogo-ostrova/

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