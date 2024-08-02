"Твоя красота пронзает душу": американская модель похвасталась фигурой в бикини

Американская инстадива и модель София Беварли похвасталась фигурой в бикини. Новые фотографии она выложила в Instagram-аккаунте и услышала восхищенные отзывы фанатов, передает NUR.KZ.

София запечатлелась во время водной прогулки на яхте в розовом бикини. Впрочем, инстадива, у которой больше двух миллионов подписчиков, часто радует их пляжными фото, но ни одно не остается без внимания.

Почти 60 тысяч "лайков" набрала и эта публикация всего за несколько часов и больше 4 сотен комментариев.

"Я так одержим тобой", "Не худей слишком, моя любовь", "Горячая", "Абсолютно великолепная", "Как твоя красота пронзает мою душу!", "Ты определенно самая горячая из красоток!", "Красивый образ", "Какая милая", "Нереальная", - написали ей фанаты.