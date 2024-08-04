"Как принцесса": Ким Кардашьян восхитила поклонников нарядами в индийском стиле

Американская телезвезда и актриса Ким Кардашьян поделилась с подписчиками в Instagram новыми фото, показав себя в индийских нарядах, передает NUR.KZ.

Серию фотоснимков Кардашьян сделала, вероятно, находясь на праздновании свадьбы самого богатого индийца Ананта Амбани, потому что все ее наряды - в индийском стиле.

Каждый из нарядов, напоминающих сари, был расшит большим количеством камней. Акцентным завершением образов американская звезда использовала украшения из больших камней на ушах и шее, а также на голове.

Поклонники, которых у Ким Кардашьян более 361 млн в соцсети, не поскупились на комплименты, восхищаясь восточной красотой.

"Вау, какая принцесса", "Невероятная", "Удивительно сочетается с таким красивым индийским оттенком кожи", "Красный - определенно цвет Ким", "Королева Ким", "Ты выглядишь абсолютно невероятно", "Шикарная", "Ты будто принцесса", - пишут фолловеры телезвезды.

По информации IMDb, Ким Кардашьян родилась в Лос-Анджелесе в семье Крис Дженнер (урожденной Кристен Мэри Хоутон) и адвоката Роберта Кардашьяна. Ким стала популярна после премьеры хитового реалити-шоу E! Entertainment "Семейство Кардашьян".

В сериале рассказывается о семье Кардашьян/Дженнер, в которую входят ее отчим Кейтлин Дженнер, мать Ким, братья и сестры Куртни Кардашьян, Хлоя Кардашьян, Роб Кардашьян, а также младшие сводные сестры Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер. Шоу стало самой рейтинговой программой на канале E! Network. У него также есть спин-офф "Кортни и Ким в Нью-Йорке".

Большого успеха Ким достигла в бизнесе, который связан с индустрией красоты и моды. У нее есть своя линия одежды, косметики, ювелирных украшений и парфюма. Также Кардашьян является лицом ряда известных брендов.