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"Дай нам отдышаться": Рианна пленила фанатов, показав фигуру в белье

Опубликовано:

Рианна
Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri

36-летняя барбадосская певица Рианна снялась в откровенном образе для рекламы собственного бренда одежды. Снимки удостоились похвалы от фанатов артистки, передает NUR.KZ.

Рианна гордо продемонстрировала подтянутую фигуру - на размещенных фотографиях исполнительница хитов "Umbrella" и "Diamonds" предстала, лежа на диване в леопардовом комплекте нижнего белья. Образ завершили босоножки на высоком каблуке и с завязками вдоль лодыжки.

К слову, певица в очередной раз сменила прическу - сегодня она предстала с кудрями в оттенке блонд.

"Мягкая и чертовски дикая", - подписала публикацию мать двоих детей.

"Малышка, дай нам отдышаться", "Мяу", "Ох... И тебе доброго утра", "Моя богиня", "Мать", "Добро пожаловать в джунгли", "Малышка-босс", - написали в комментариях преданные фанаты Рианны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2143740-day-nam-otdyshatsya-rianna-plenila-fanatov-pokazav-figuru-v-bele/

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