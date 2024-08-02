"Дай нам отдышаться": Рианна пленила фанатов, показав фигуру в белье

36-летняя барбадосская певица Рианна снялась в откровенном образе для рекламы собственного бренда одежды. Снимки удостоились похвалы от фанатов артистки, передает NUR.KZ.

Рианна гордо продемонстрировала подтянутую фигуру - на размещенных фотографиях исполнительница хитов "Umbrella" и "Diamonds" предстала, лежа на диване в леопардовом комплекте нижнего белья. Образ завершили босоножки на высоком каблуке и с завязками вдоль лодыжки.

К слову, певица в очередной раз сменила прическу - сегодня она предстала с кудрями в оттенке блонд.

"Мягкая и чертовски дикая", - подписала публикацию мать двоих детей.

"Малышка, дай нам отдышаться", "Мяу", "Ох... И тебе доброго утра", "Моя богиня", "Мать", "Добро пожаловать в джунгли", "Малышка-босс", - написали в комментариях преданные фанаты Рианны.