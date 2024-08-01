"Совсем другая": Ольга Бузова поделилась чувственными фото

Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова поделилась чувственной фотосессией в соцсети. Одни назвали ее образ нежным, другие заподозрили в фотошопе, передает NUR.KZ.

"Мое состояние отображено на этих фотографиях. Хотелось бы несколько дней побыть дома, понежиться в кроватке, позаниматься собой, но пока нет такой возможности. Сегодня уже вечером лечу на гастроли", - написала она, отметив аккаунт фотографа и стилиста.

Ольга пообещала, что будет радовать своих фанатов невероятными образами из Колумбии.

"А пока жду от вас лайков русской девушке, которая вчера оказалась на 48-м месте мирового чарта Billboard с песней "Без дел". То ли еще будет", - добавила артистка.

"Оля красотка. Она трудоголик и имеет полное право жить, как она хочет", "Фотошоп - это болезнь Бузовой!", "Какие красивые кадры", "Шутки шутками, а песенка-то в мировой хит-парад вошла", "Такие красивые фото, Оля тут особенная, нежная", "Совсем другая", - высказались комментаторы.