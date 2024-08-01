Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Совсем другая": Ольга Бузова поделилась чувственными фото

Опубликовано:

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова поделилась чувственной фотосессией в соцсети. Одни назвали ее образ нежным, другие заподозрили в фотошопе, передает NUR.KZ.

"Мое состояние отображено на этих фотографиях. Хотелось бы несколько дней побыть дома, понежиться в кроватке, позаниматься собой, но пока нет такой возможности. Сегодня уже вечером лечу на гастроли", - написала она, отметив аккаунт фотографа и стилиста.

Ольга пообещала, что будет радовать своих фанатов невероятными образами из Колумбии.

"А пока жду от вас лайков русской девушке, которая вчера оказалась на 48-м месте мирового чарта Billboard с песней "Без дел". То ли еще будет", - добавила артистка.

"Оля красотка. Она трудоголик и имеет полное право жить, как она хочет", "Фотошоп - это болезнь Бузовой!", "Какие красивые кадры", "Шутки шутками, а песенка-то в мировой хит-парад вошла", "Такие красивые фото, Оля тут особенная, нежная", "Совсем другая", - высказались комментаторы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2143276-sovsem-drugaya-olga-buzova-podelilas-chuvstvennymi-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie