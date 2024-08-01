"Русалка": экс-супруга Моргенштерна показала фото с пляжа без макияжа и впечатлила Сеть

Экс-супруга рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина выложила в Instagram новые фотографии, снятые у моря. Ей досталась щедрая порция комплиментов, передает NUR.KZ.

Подписчики, а их у Дилары 4,2 миллиона в этой соцсети, оценили и ее пляжный наряд, и фигуру. Но некоторые встревожились, посчитав, что девушка выглядит грустной.

"Лето", - лаконично подписала Дилара фото, которыми поделилась в блоге.

"Нет ничего лучше, чем зайти в Инстаграм и увидеть прекрасную Дилару", "Ни детей, ни ипотек, одни острова и пальмы с бананом", "На себя непохожа", "Грустная и уставшая. Как-будто что-то случилось... Надеюсь, ты в порядке", "Купальник просто восхитительный", "Ну нереальная", "Жаль, что с Моргеном расстались", "Без макияжа совсем другая", "Русалочка", "Такая естественная и красивая", - высказались комментаторы.