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"Одна из самых красивых женщин на планете": 57-летняя Сальма Хайек позагорала в купальнике

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Сальма Хайек
Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

57-летняя голливудская дива Сальма Хайек, звезда фильма "Фрида", показала фигуру в ярком купальнике и собрала восхищенные отзывы своих фанатов со всего мира, передает NUR.KZ.

Для Сальмы Хайек, исполнившей легендарный танец со змеей в фильме Тарантино "От заката до рассвета", время идет вспять. С каждым годом актриса становится все краше. Об этом неустанно заявляют ее поклонники.

Ее публикации не остаются без внимания, как и последняя, где Сальма блеснула фигурой в зеленом купальнике.

"В ожидании августа", - подписала она снимки, которые разместила накануне.

"Вы не стареете, как прекрасное вино", "Русалка", "Бомба", "Королева", "В чем ваш секрет молодости?", "57 лет и все еще одна из самых горячих женщин на Земле", "Без сомнений одна из самых красивых женщин на планете", - не поскупились на комплименты фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2142999-odna-iz-samyh-krasivyh-zhenshchin-na-planete-57-letnyaya-salma-hayek-pozagorala-v-kupalnike/

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