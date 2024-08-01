"Одна из самых красивых женщин на планете": 57-летняя Сальма Хайек позагорала в купальнике

57-летняя голливудская дива Сальма Хайек, звезда фильма "Фрида", показала фигуру в ярком купальнике и собрала восхищенные отзывы своих фанатов со всего мира, передает NUR.KZ.

Для Сальмы Хайек, исполнившей легендарный танец со змеей в фильме Тарантино "От заката до рассвета", время идет вспять. С каждым годом актриса становится все краше. Об этом неустанно заявляют ее поклонники.

Ее публикации не остаются без внимания, как и последняя, где Сальма блеснула фигурой в зеленом купальнике.

"В ожидании августа", - подписала она снимки, которые разместила накануне.

"Вы не стареете, как прекрасное вино", "Русалка", "Бомба", "Королева", "В чем ваш секрет молодости?", "57 лет и все еще одна из самых горячих женщин на Земле", "Без сомнений одна из самых красивых женщин на планете", - не поскупились на комплименты фанаты.