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"Пранк удался": Торегали Тореали появился на тое в образе аксакала (видео)

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Торегали Тореали
Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский исполнитель Торегали Тореали появился на тое в образе аксакала. Видео, на котором артист запечатлен в национальной одежде с седой бородой, появилось в Instagram, передает NUR.KZ.

Торегали Тореали умеет удивлять. Однажды он появился в образе уличного музыканта и сыграл на городском Арбате. А после и вовсе просил милостыню под дождем с седой бородой и в сланцах. На этот раз артист заявился на той в образе старца.

"Пришел на той как ата. Поднял я ваше настроение?" - спросил Торегали своих подписчиков.

На удивление собравшихся, которые не узнали исполнителя в таком обличии, Торегали исполнил песню звонким голосом, а потом прилюдно отклеил бороду.

"Пранк удался", - заявил он.

"Теперь ты не сын Великой степи, а дед Великой степи", "Классно как, вот бы на той наших родителей Торегали так пришел", "Пой вот так, даже когда будешь старым, Торегали", "Лучший", "Где бы ты ни был, везде той", - отметили фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2142385-prank-udalsya-toregali-toreali-poyavilsya-na-toe-v-obraze-aksakala-video/

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