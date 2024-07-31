"Пранк удался": Торегали Тореали появился на тое в образе аксакала (видео)
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Казахстанский исполнитель Торегали Тореали появился на тое в образе аксакала. Видео, на котором артист запечатлен в национальной одежде с седой бородой, появилось в Instagram, передает NUR.KZ.
Торегали Тореали умеет удивлять. Однажды он появился в образе уличного музыканта и сыграл на городском Арбате. А после и вовсе просил милостыню под дождем с седой бородой и в сланцах. На этот раз артист заявился на той в образе старца.
"Пришел на той как ата. Поднял я ваше настроение?" - спросил Торегали своих подписчиков.
На удивление собравшихся, которые не узнали исполнителя в таком обличии, Торегали исполнил песню звонким голосом, а потом прилюдно отклеил бороду.
"Пранк удался", - заявил он.
"Теперь ты не сын Великой степи, а дед Великой степи", "Классно как, вот бы на той наших родителей Торегали так пришел", "Пой вот так, даже когда будешь старым, Торегали", "Лучший", "Где бы ты ни был, везде той", - отметили фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2142385-prank-udalsya-toregali-toreali-poyavilsya-na-toe-v-obraze-aksakala-video/