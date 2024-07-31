"Неземная красота": Фариза Ескермес появилась в свадебном платье (фото)

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники", которая занята подготовкой к свадьбе, показала в своем Instagram фото в подвенечном платье, передает NUR.KZ.

Прекрасная девушка в белоснежном платье - Фариза Ескермес, которая скоро покинет ряды завидных невест казахстанского шоу-бизнеса, восхитила не только поклонников, но и звездных коллег. Ее нежный образ покорил читательскую аудиторию.

"Совсем забыла про эти фотографии, правда мне идет?" - спросила она своих подписчиков.

"Красота неимоверная, такая нежная и женственная", "Очень-очень идет", "Обожаю вас", "Божественно", "Неземная красота", "Нежность", "Очень красиво", "Красавица, будь счастлива", - пишут комментарии пользователи соцсети.

Напомним, недавно экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш не сдержала эмоций при виде свадебного платья Фаризы Ескермес. Однако тогда Фариза не показала свой образ публике.