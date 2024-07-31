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"Неземная красота": Фариза Ескермес появилась в свадебном платье (фото)

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники", которая занята подготовкой к свадьбе, показала в своем Instagram фото в подвенечном платье, передает NUR.KZ.

Прекрасная девушка в белоснежном платье - Фариза Ескермес, которая скоро покинет ряды завидных невест казахстанского шоу-бизнеса, восхитила не только поклонников, но и звездных коллег. Ее нежный образ покорил читательскую аудиторию.

"Совсем забыла про эти фотографии, правда мне идет?" - спросила она своих подписчиков.

"Красота неимоверная, такая нежная и женственная", "Очень-очень идет", "Обожаю вас", "Божественно", "Неземная красота", "Нежность", "Очень красиво", "Красавица, будь счастлива", - пишут комментарии пользователи соцсети.

Напомним, недавно экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш не сдержала эмоций при виде свадебного платья Фаризы Ескермес. Однако тогда Фариза не показала свой образ публике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2142321-nezemnaya-krasota-fariza-eskermes-poyavilas-v-svadebnom-plate-foto/

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