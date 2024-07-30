"Твоя красота не знает границ": иранская модель вдохновила фанатов летним аутфитом

35-летняя иранская модель и актриса Махлага Джабери, живущая в США, разместила новые фотографии в своем Instagram и вновь услышала в свой адрес комплименты, передает NUR.KZ.

"Обычный день", - написала Махлага, которую запечатлел фотограф в летней белой двойке - топе без бретелей и брюках. Нюдовый макияж, распущенные волосы, нежные украшения и другие аксессуары дополнили ее летний аутфит.

"Ты заслуживаешь титула "Мисс Вселенная", "Уау, красавица", "Твой наряд невероятен, милая, несравненная", "Всегда великолепна", "Твоя красота не знает границ", "Что за фигура!", "Ты бриллиант", "Чудесная", "Моя королева, мое сердце, мой ангел", - отреагировали поклонники.

Мы также писали, что иранская модель попозировала в купальнике на пляже в Каннах. Пользователи соцсети назвали ее "самой горячей моделью".