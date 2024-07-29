"Это провокация!": Вера Брежнева в оригинальном "наряде" сумела удивить поклонников

Экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой и длинными ногами в оригинальном "наряде", состоящем из одной сумки. Фото артистка разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

"Аутфит из одной сумки", - прокомментировала Вера свои фотографии. Огромная пушистая сумка прикрыла экс-солистку "ВИА Гры" от любопытных глаз, но ее фигуру и стройные ноги подписчики все же оценили по достоинству.

Впрочем, певица добавила еще один аксессуар - черные солнцезащитные очки. За короткое время публикация набрала свыше 20 тысяч "лайков".

Поклонники поспешили оставить отзывы и не поскупились на комплименты в адрес Брежневой.

"Это провокация!", "Выйди за меня, девушка в наряде из сумки", "Вау, красота, а какие ножки!", "Нежная красотка", "Женщина-солнце", - высказались комментаторы.