"Она прилетела с Марса?": фанатов восхитило фото Акботы Сейтмагамбет в пляжном наряде

Казахстанская актриса и экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет показала новые фотографии в своем Instagram. На снимке артистка запечатлелась во время отдыха на Мальдивах, передает NUR.KZ.

"Любовь вдохновляет и дарит особые ощущения", - написала Акбота.

На фото Акбота запечатлена с распущенными волосами в белом сетчатом платье на фоне гостевых домиков и лазурной водной глади океана. Ее пляжный наряд и замечательный пейзаж высоко оценили пользователи Казнета.

"Все думала, что этой девушке 25, а ей, оказывается, уже 33", "Всегда, когда вижу ее, восхищаюсь ее красотой, пусть найдет свое счастье", "Пусть и нам повезет отдохнуть на Мальдивах", "Ты самая красивая и очаровательная, милая и прекрасная девушка", "Она прилетела с Марса?", "Прелесть какая", - восхитились ею фанаты.