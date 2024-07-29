"Змея змею не укусит": Асель Сагатова снялась с рептилией в руках (видео)
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Казахстанская актриса Асель Сагатова провела необычную фотосессию со змеей - видео со съемочного процесса она опубликовала в соцсети на удивление поклонников, передает NUR.KZ.
Новая фотосессия звезды франшизы "Бишарашки" обещает быть интересной - судя по видео с бэкстейджа, Асель не побоялась взять в руки змею и даже положить ее к себе на грудь.
Актриса, шутя, рассказала, что позволило ей сохранять абсолютное спокойствие во время съемочного процесса.
"Когда сказали, что змея змею не укусит", - подписала видео Сагатова.
Готовый результат кинозвезда пока не публиковала в соцсетях, однако судя по превью к видео, змея обвилась вокруг шеи Асель, а ее язык оказался буквально в миллиметре от лица актрисы.
"Ничего себе", "Как всегда, потрясающая и еще такая смелая", "Асель все к лицу, красоту ничем не затмишь, даже змеей", "Змея такая: "Вау, это же Асель Сагатова"", "Змея змею не укусит", "Бесстрашная", - написали удивленные подписчики блога актрисы в комментариях.
Недавно Асель Сагатова показала своих детей в редком видео.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2141139-zmeya-zmeyu-ne-ukusit-asel-sagatova-snyalas-s-reptiliey-v-rukah-video/