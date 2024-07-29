"Змея змею не укусит": Асель Сагатова снялась с рептилией в руках (видео)

Казахстанская актриса Асель Сагатова провела необычную фотосессию со змеей - видео со съемочного процесса она опубликовала в соцсети на удивление поклонников, передает NUR.KZ.

Новая фотосессия звезды франшизы "Бишарашки" обещает быть интересной - судя по видео с бэкстейджа, Асель не побоялась взять в руки змею и даже положить ее к себе на грудь.

Актриса, шутя, рассказала, что позволило ей сохранять абсолютное спокойствие во время съемочного процесса.

"Когда сказали, что змея змею не укусит", - подписала видео Сагатова.

Готовый результат кинозвезда пока не публиковала в соцсетях, однако судя по превью к видео, змея обвилась вокруг шеи Асель, а ее язык оказался буквально в миллиметре от лица актрисы.

"Ничего себе", "Как всегда, потрясающая и еще такая смелая", "Асель все к лицу, красоту ничем не затмишь, даже змеей", "Змея такая: "Вау, это же Асель Сагатова"", "Змея змею не укусит", "Бесстрашная", - написали удивленные подписчики блога актрисы в комментариях.

Недавно Асель Сагатова показала своих детей в редком видео.