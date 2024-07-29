"Все говорят, что мне 25": Мадина Садвакасова "раскрыла" секрет молодости и красоты

Казахстанская певица Мадина Садвакасова "раскрыла" свой секрет молодости и красоты. Артистка пришла поздравить продюсера, актера и телеведущего Нурлана Коянбаева с 45-летием и восхитила публику, передает NUR.KZ.

На вечере у Нурлана Коянбаева певица появилась в роскошном белом наряде. Показав кадры со дня рождения продюсера, она решила "раскрыть" секрет красоты и молодости, повторив все сказанное однажды в ее адрес хейтерами.

44-летняя Мадина Садвакасова старается относиться с юмором к критике в Сети, поэтому и озвучка к ролику получилась шуточной.

"Все спрашивают меня, как мне удается выглядеть на 25. Никто не верит, что мне 33, просто потому что я певица, щеголяю в красивых платьях, родила одного только ребенка, не живу вместе со свекровью, не готовлю еду, не веду хозяйство, у меня есть домработница, ни с кем не ругаюсь, у меня нет проблем, высыпаюсь, ни перед кем не отчитываюсь, слежу за собой, развиваюсь.

Езжу на гастроли по разным городам, много зарабатываю, всегда мелькаю в различных пабликах. И вот, когда моему ровеснику Нурлану Коянбаеву исполнилось 45, я надела белое платье и появилась на его дне рождения, сверкая, как огонь", - отметила она.

"Самая красивая", "Как 33, вам же 44?!", "Ой, есть и те, кто воспринял ваши слова всерьез", "У вас особенная красота", - отметили подписчики.