Селена Гомес выложила фото в купальнике с возлюбленным

Певица и актриса Селена Гомес опубликовала пост, который посвятила своему возлюбленному, на одном из фото знаменитость предстала в купальнике, передает NUR.KZ.

Фото появилось в ее профиле в Instagram.

На нем 32-летняя Селена Гомес предстала в желтом слитном купальнике с декольте, который подчеркнул ее фигуру. Артистка позировала с распущенными волосами и без косметики. Бойфренд знаменитости был одет в белую футболку, рубашку с цветочным принтом и синие брюки в клетку.

"Спасибо, что разделяешь свою жизнь со мной сегодня и каждый день", - написала она.

На всех опубликованных в этой публикации фото она запечатлена вместе со своим возлюбленным, 36-летним музыкальным продюсером Бенни Бланко.

"Обожаю эту парочку", "Так приятно видеть вас счастливыми", "Такие сладкие", "Просто влюблена в них", - писали фанаты под совместными фото Селены и Бенни.

На сайте IMDb говорится, что Селена Мари Гомес родилась 22 июля 1992 года в Техасе, США, в семье Мэнди Тифи и Рикардо Гомеса. У матери певицы – итальянские корни.

Актерством девушка занимается с юных лет. Прославилась благодаря роли Алекс Руссо в подростковом сериале "Волшебники из Вейверли Плэйс" (2007 год).

В 2009 году Гомес выпустила свой первый альбом со своей группой под названием Selena Gomez & the Scene.