57-летняя Хэлли Берри вновь перевоплотилась в "Женщину-кошку"

Американская актриса Хэлли Бэрри отметила 20-летие фильма "Женщина-кошка" откровенной публикацией в соцсетях - исполнительница главной роли попозировала без лифа с котами, передает NUR.KZ.

На размещенных фото 57-летняя актриса предстала в черных трусах с разрезами на бедрах и кожаной маске из культового фильма "Женщина-кошка", в котором исполнила главную роль. Лиф Хэлли не понадобился - ее обнаженную грудь прикрыли коты Бутс и Коко, которых она держала в руках.

Для сравнения Берри добавила в серию оригинальный постер к картине.

"Прошло 20 лет с тех пор, как мне выпала честь воплотить в жизнь этого легендарного персонажа. Он всегда будет рядом с моим сердцем, а я навсегда останусь Пейшинс Филипс или же кошкой!" — подписала артистка пост, который набрал более 400 тысяч "лайков".

Поклонники поздравили Хэлли Берри со знаковой годовщиной в комментариях, отметив, что выглядит она превосходно.