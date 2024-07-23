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Бывший "ангел" Victoria's Secret снялась в прозрачном платье для рекламы

Опубликовано:

Эльза Хоск
Эльза Хоск. Фото: instagram.com/hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном наряде для рекламы нижнего белья. Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунте бренда, передает NUR.KZ.

На опубликованных кадрах 35-летняя модель предстала в коричневом прозрачном платье, которое облегало ее фигуру. Под упомянутый наряд манекенщица надела боди на тонких бретельках. В качестве обуви бывшему "ангелу" Victoria's Secret подобрали босоножки на невысоком каблуке.

Эльза Хоск
Эльза Хоск. Фото: instagram.com/hoskelsa

Пользователи Сети оценили образ модели в комментариях под постом.

"Очень мило", "Красиво", "Потрясающий оттенок платья", — высказались они.

Эльза Хоск — шведская топ-модель с мировым именем. В юности девушка с необычной внешностью ни за что не хотела посвящать жизнь индустрии красоты, а сегодня блистает на обложках модных журналов и щеголяет по подиумам с крыльями за спиной, которыми ее одарил бренд Victoria's Secret.

Природа наделила ее своеобразными чертами лица, красоту подчеркивали светлые волосы и раскосые голубые глаза. Отец акцентировал внимание на исключительной внешности дочери и советовал попробовать силы в модельном бизнесе, но девочка только отмахивалась — лелеяла мечту стать профессиональной баскетболисткой.

Эльзе поступали предложения от кузниц моделей с завидной регулярностью. Она окунулась в череду модных показов, фотосессий и съемок рекламных роликов. И все же "красивая" профессия так и не покорила душу подростка. Ее по-прежнему манил спорт.

Окончив школу, Хоск занялась поисками баскетбольного клуба. Но обнаружила, что в Швеции у представителей этого вида спорта почти нет будущего. И Эльза поддалась на уговоры отца серьезно присмотреться к модельной карьере.

Сначала Хоск трудилась на родине, а спустя два года отправилась по Европе, снималась в Англии и Германии. Затем она переехала в Америку, где случилось судьбоносное знакомство. Пути модели пересеклись со знаменитым фотохудожником Эллен фон Унверт. Женщина сняла Эльзу для рекламы. С тех пор ее карьера пошла вверх.

Белокурую шведку приметил бренд Victoria's Secret, и в 2011 году она уже блистала на первом показе легендарной марки нижнего белья. Поначалу Хоск представляла молодежную линейку, но вскоре заключила долгосрочный контракт. А спустя еще четыре года получила заветные "крылья" и стала одним из "ангелов" бренда. Эльза становилась лицом брендов одежды, косметики и парфюмерии, раскинувших сети по всему миру.

Девушка стремительно завоевывала олимп индустрии красоты, превращаясь в высокооплачиваемую и востребованную топ-модель. На Хоск сыпались предложения от глянца. В 2015 году она украсила обложки сразу четырех популярных журналов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2138685-byvshiy-angel-victoria-s-secret-snyalas-v-prozrachnom-plate-dlya-reklamy/

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