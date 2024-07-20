"Фантастическая": 45-летняя звезда сериала "Кухня" показала фото в купальнике
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45-летняя российская актриса Елена Подкаминская похвасталась фигурой - звезда "Кухни" снялась в купальнике в полоску прямо на съемочной площадке, передает NUR.KZ.
Актриса опубликовала серию новых фото в своем профиле в Instagram. По словам Елены, снимки были сделаны во время обеденного перерыва на съемочной площадке.
Подкаминская предстала перед камерой в слитном белом купальнике в бежево-коричневую полоску с завязками на шее. Также она надела тунику с бахромой пастельного оттенка и отказалась от обуви.
"Такая идеальная, шикарная", "Вы - фантастическая", "Всегда восхищаюсь вашим изяществом", "Ослепительная и роскошная женщина", - написали поклонники.
По информации "Вокруг ТВ", Елена Подкаминская родилась 10 апреля 1979 года в Москве, в творческой семье. Ее отец - известный музыкант и педагог, а также основатель детской музыкальной экспериментальной студии. А мать - руководитель музыкальной студии при Дворце культуры и депутат Щербинского городского совета.
С раннего детства девочка мечтала стать актрисой. В школьные годы она занималась танцами и музыкой. На последних годах обучения в знаменитой "Щуке" Елена была принята в труппу Московского академического театра сатиры.
В 2002 году состоялся телевизионный дебют Подкаминской.
Широкую известность актриса получила благодаря роли арт-директора ресторана "Клод Моне" Виктории в комедийном телесериале "Кухня".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2135922-fantasticheskaya-45-letnyaya-zvezda-seriala-kuhnya-pokazala-foto-v-kupalnike/