Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Девушка, которой всегда 25": Рената Литвинова снялась в платье без белья

Опубликовано:

Рената Литвинова
Рената Литвинова. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

57-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова показала фигуру в откровенном платье - фотографии в Instagram собрали множество откликов от поклонников ее творчества, передает NUR.KZ.

Рената поделилась в своем Instagram-аккаунте серией профессиональных снимков, на которых показала фигуру в длинном платье серебристого цвета.

На кадрах видно, что наряд оформлен глубоким вырезом на спине и тонкими бретелями. Также можно заметить, что визажисты сделали Литвиновой легкий макияж, а стилисты уложили ей волосы в аккуратный пучок.

"Надо начинать новый день", - гласит подпись к публикации.

Фанаты оценили прекрасный внешний вид артистки, однако нашлись и те, кого вновь обеспокоила фигура Литвиновой.

"Я просто хочу быть спиной Ренаты Литвиновой", "Платье роскошное, Рената роскошная, но к чему там холодильник?", "Элегантная Рената! Какие красивые линии! Я восхищена", "Красивая, но очень худенькая", "Бросается в глаза болезненная сутулость... Рената, берегите себя!", "Девушка, которой всегда 25", - написали фолловеры в комментариях под постом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2135586-devushka-kotoroy-vsegda-25-renata-litvinova-snyalas-v-plate-bez-belya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie