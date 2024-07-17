"Девушка, которой всегда 25": Рената Литвинова снялась в платье без белья

57-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова показала фигуру в откровенном платье - фотографии в Instagram собрали множество откликов от поклонников ее творчества, передает NUR.KZ.

Рената поделилась в своем Instagram-аккаунте серией профессиональных снимков, на которых показала фигуру в длинном платье серебристого цвета.

На кадрах видно, что наряд оформлен глубоким вырезом на спине и тонкими бретелями. Также можно заметить, что визажисты сделали Литвиновой легкий макияж, а стилисты уложили ей волосы в аккуратный пучок.

"Надо начинать новый день", - гласит подпись к публикации.

Фанаты оценили прекрасный внешний вид артистки, однако нашлись и те, кого вновь обеспокоила фигура Литвиновой.

"Я просто хочу быть спиной Ренаты Литвиновой", "Платье роскошное, Рената роскошная, но к чему там холодильник?", "Элегантная Рената! Какие красивые линии! Я восхищена", "Красивая, но очень худенькая", "Бросается в глаза болезненная сутулость... Рената, берегите себя!", "Девушка, которой всегда 25", - написали фолловеры в комментариях под постом.