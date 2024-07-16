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"Пляж-море-ресторан": улетевшая в Катар Мадина Садвакасова призналась, что набрала вес

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Отдыхающая в Катаре Мадина Садвакасова рассказала, как проводит время в арабской стране - казахстанская исполнительница призналась, что отпускной режим отразился на ее фигуре, передает NUR.KZ.

По словам исполнительницы, у нее уже установился режим, который она неукоснительно соблюдает. Состоит он, по меньшей мере, из трех пунктов. Все это привело к небольшим изменениям в весе.

"Пляж-море-ресторан. Ресторан-пляж-море. Ежедневный режим. Плюс 4-5 кг", - со смешком отметила Садвакасова.

В Дохе +43, а Мадина ходит в полностью закрытом буркини - артистка показала очередное селфи, сделанное на берегу моря. Образ Садвакасовой дополнили темные солнцезащитные очки и шляпка.

Сторис Мадины Садвакасовой
Сторис Мадины Садвакасовой. Скрин: instagram.com/sadvakasovamadina

Несколько дней назад Мадина Садвакасова уже радовала поклонников серией фотографий в буркини.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2134836-plyazh-more-restoran-uletevshaya-v-katar-madina-sadvakasova-priznalas-chto-nabrala-ves/

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