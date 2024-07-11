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"Королева джунглей": Ольга Бузова в купальнике обворожила Сеть снимками из Колумбии

Опубликовано:

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела на съемки в Колумбию - теледива показала подписчикам своего Instagram чувственные снимки в воде, передает NUR.KZ.

В Колумбию Бузова прилетела работать, однако для отдыха и атмосферных фотографий в перерывах между съемками время она тоже находит. Надев белый купальник, 38-летняя артистка отправилась к воде - фотографироваться при свете луны.

"Девочка из джунглей. Добавлю немного горячего контента - лето ведь, и мы в джунглях. Кстати, фото сделаны в первый съемочный день перед вечерним поздним мотором", - подписала публикацию Ольга.

"Королева джунглей", "Оля, несомненно, очень красивая, а уж чего-чего, так упорства ей не занять", "Оленька - красавица, как и всегда", "Какие атмосферные фотки", "Шикарная Ольга Игоревна", - написали поклонники в комментариях под постом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2132562-koroleva-dzhungley-olga-buzova-v-kupalnike-obvorozhila-set-snimkami-iz-kolumbii/

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