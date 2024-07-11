"Королева джунглей": Ольга Бузова в купальнике обворожила Сеть снимками из Колумбии

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела на съемки в Колумбию - теледива показала подписчикам своего Instagram чувственные снимки в воде, передает NUR.KZ.

В Колумбию Бузова прилетела работать, однако для отдыха и атмосферных фотографий в перерывах между съемками время она тоже находит. Надев белый купальник, 38-летняя артистка отправилась к воде - фотографироваться при свете луны.

"Девочка из джунглей. Добавлю немного горячего контента - лето ведь, и мы в джунглях. Кстати, фото сделаны в первый съемочный день перед вечерним поздним мотором", - подписала публикацию Ольга.

"Королева джунглей", "Оля, несомненно, очень красивая, а уж чего-чего, так упорства ей не занять", "Оленька - красавица, как и всегда", "Какие атмосферные фотки", "Шикарная Ольга Игоревна", - написали поклонники в комментариях под постом.