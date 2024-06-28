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"Завидуйте молча!": фанаты Ковальчук накинулись на хейтеров из-за критики ее фото в бикини

Опубликовано:

Юля Ковальчук
Юля Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

41-летняя российская певица и экс-участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук показала фигуру в бикини и вызвала восхищенные отзывы фанатов, но не промолчали и критики, передает NUR.KZ.

На фото Ковальчук запечатлелась в сером бикини с принтом и темной накидке, солнцезащитные очки завершили ее пляжный образ.

"Лето-2024", - написала артистка.

"Кризис среднего возраста? Фото уместно было бы где-то на пляже", "Это все так избито, ну получается держать форму, хорошо, но перебор, кому это надо?", "Зачем выставлять всем напоказ?", "Где ее муж, когда она фоткается?" - высказались комментаторы.

Однако верные фолловеры заступились за певицу.

"Юля, никого не слушайте и не обращайте внимание на эти комментарии, у вас прекрасная фигура, просто вам все завидуют", "Юляшка, ты умничка! Шикарное тело, выставляй почаще напоказ", "Просто бомбическая фигура! Восхищаюсь", "Молча завидуйте!" - гласят отзывы фанатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2125653-zaviduyte-molcha-fanaty-kovalchuk-nakinulis-na-heyterov-iz-za-kritiki-ee-foto-v-bikini/

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