"Завидуйте молча!": фанаты Ковальчук накинулись на хейтеров из-за критики ее фото в бикини
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41-летняя российская певица и экс-участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук показала фигуру в бикини и вызвала восхищенные отзывы фанатов, но не промолчали и критики, передает NUR.KZ.
На фото Ковальчук запечатлелась в сером бикини с принтом и темной накидке, солнцезащитные очки завершили ее пляжный образ.
"Лето-2024", - написала артистка.
"Кризис среднего возраста? Фото уместно было бы где-то на пляже", "Это все так избито, ну получается держать форму, хорошо, но перебор, кому это надо?", "Зачем выставлять всем напоказ?", "Где ее муж, когда она фоткается?" - высказались комментаторы.
Однако верные фолловеры заступились за певицу.
"Юля, никого не слушайте и не обращайте внимание на эти комментарии, у вас прекрасная фигура, просто вам все завидуют", "Юляшка, ты умничка! Шикарное тело, выставляй почаще напоказ", "Просто бомбическая фигура! Восхищаюсь", "Молча завидуйте!" - гласят отзывы фанатов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2125653-zaviduyte-molcha-fanaty-kovalchuk-nakinulis-na-heyterov-iz-za-kritiki-ee-foto-v-bikini/