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"Стивен Сигал плачет в сторонке": Жубаныш Жексенулы восхитил поклонников новыми фото

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Жубаныш Жексенулы
Жубаныш Жексенулы. Фото: instagram.com/jubanishjeksen

Казахстанский исполнитель Жубаныш Жексенулы представил на суд фанатов в Instagram новую фотосессию. Артист шутливо заметил, что его сравнивают с известным голливудским актером, передает NUR.KZ.

"Оставили комментарий, что я похож на Стивена Сигала. На самом деле похож, как думаете?" - отметил певец.

Комментаторы в Сети поддержали шутливое настроение артиста и озвучили свое мнение.

"Стивен Сигал плачет в сторонке", "Это Стивен Сигал на вас похож, вы гордость казахского народа", "Ой, на самом деле похож", "Не знаю насчет Сигала, но вы казахстанский певец, обладающий красивым голосом", "Вы так можете попасть в Красную книгу", "Огонь просто", "Вы сами легенда", - отметили комментаторы под фото, щедро снабдив его "лайками" и "огонечками".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2124942-stiven-sigal-plachet-v-storonke-zhubanysh-zheksenuly-voshitil-poklonnikov-novymi-foto/

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