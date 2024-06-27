"Стивен Сигал плачет в сторонке": Жубаныш Жексенулы восхитил поклонников новыми фото

Казахстанский исполнитель Жубаныш Жексенулы представил на суд фанатов в Instagram новую фотосессию. Артист шутливо заметил, что его сравнивают с известным голливудским актером, передает NUR.KZ.

"Оставили комментарий, что я похож на Стивена Сигала. На самом деле похож, как думаете?" - отметил певец.

Комментаторы в Сети поддержали шутливое настроение артиста и озвучили свое мнение.

"Стивен Сигал плачет в сторонке", "Это Стивен Сигал на вас похож, вы гордость казахского народа", "Ой, на самом деле похож", "Не знаю насчет Сигала, но вы казахстанский певец, обладающий красивым голосом", "Вы так можете попасть в Красную книгу", "Огонь просто", "Вы сами легенда", - отметили комментаторы под фото, щедро снабдив его "лайками" и "огонечками".