"Таиланд тебя испортил": Еркебулан Токтар в розовом платье обескуражил Казнет
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Казахстанский актер и спортсмен Еркебулан Токтар предстал в неожиданном образе на съемках фильма - боец показался в платье, с париком и накрашенными губами, передает NUR.KZ.
Еркебулан в данное время находится в Таиланде на съемках нового фильма. По кадрам, появляющимся в Сети, можно предположить, что зрителей ждет нечто необычное - как минимум, они увидят бойца ММА в обтягивающем платье.
На видео, которое Еркебулан опубликовал в Instagram, можно увидеть, как он исполняет трюк в женской одежде, выпрыгивая из окна дома.
Поклонники посоревновались в креативности в комментариях под роликом.
"Не Еркебулан, а Еркемай", "Сразу видно, чем ты занимаешься в Таиланде", "Таиланд тебя испортил", "Друг, красавчик", "Не идет тебе", - написали под видео.
Актер решил прокомментировать происходящее.
"Я стал каскадером и сделал трюк вместо одной актрисы, в чем дело-то?" - ответил хейтерам Еркебулан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2124930-tailand-tebya-isportil-erkebulan-toktar-v-rozovom-plate-obeskurazhil-kaznet/