"Таиланд тебя испортил": Еркебулан Токтар в розовом платье обескуражил Казнет

Казахстанский актер и спортсмен Еркебулан Токтар предстал в неожиданном образе на съемках фильма - боец показался в платье, с париком и накрашенными губами, передает NUR.KZ.

Еркебулан в данное время находится в Таиланде на съемках нового фильма. По кадрам, появляющимся в Сети, можно предположить, что зрителей ждет нечто необычное - как минимум, они увидят бойца ММА в обтягивающем платье.

На видео, которое Еркебулан опубликовал в Instagram, можно увидеть, как он исполняет трюк в женской одежде, выпрыгивая из окна дома.

Поклонники посоревновались в креативности в комментариях под роликом.

"Не Еркебулан, а Еркемай", "Сразу видно, чем ты занимаешься в Таиланде", "Таиланд тебя испортил", "Друг, красавчик", "Не идет тебе", - написали под видео.

Актер решил прокомментировать происходящее.

"Я стал каскадером и сделал трюк вместо одной актрисы, в чем дело-то?" - ответил хейтерам Еркебулан.