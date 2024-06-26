"Девушка с обложки": Балжан Бидаш очаровала стильным городским образом

Казахстанская исполнительница, экс-солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш опубликовала серию ярких снимков в Instagram и удостоилась сотни комплиментов от фанатов, передает NUR.KZ.

Балжан запечатлелась во время прогулки по городу - певица была одета в белую рубашку и джинсы. На ее голове была кепка, а на глазах - темные солнцезащитные очки. Артистка решила обратиться к поклонникам и замотивировать их.

"Ты сомневаешься в себе, в то время как другие удивляются, как ты все делаешь так легко. Верь в себя", - подписала публикацию Бидаш.

Фотографии получились живыми и очаровали поклонников ее творчества.

"Просто вау", "Стильная! Голливуд тебя ждет", "Очень стильная - любая одежда к лицу. Нравится твоя страсть к жизни, не сворачивай с пути", "Улыбка красивая", "Девушка с обложки", "Звезда", - написали в комментариях.

Недавно Балжан Бидаш высказалась о разводе с актером и продюсером Жаханом Утаргалиевым.