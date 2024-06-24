Летний образ Ляйли Султанкызы на жайлау очаровал пользователей Сети

Ляйля Султанкызы опубликовала кадры с новой фотосессии на фоне гор и лугов Талгара. Популярная казахстанская телеведущая поздравила госслужащих с профессиональным праздником, передает NUR.KZ.

Телеведущая рассказала, что получила около двух тысяч сообщений в День государственного служащего. Молодежь рассказала о трудностях профессий, однако Султанкызы решила их замотивировать собственным примером.

"В каждой отрасли есть свои проблемы. Если есть терпение и желание, то можно добиться успеха. Лично я начала карьеру в качестве стажера и проработала на одном месте более 10 лет, пока не стала директором канала. Я не жалею об этом. Я любила свою работу!

Да, это непросто. Однако постоянные люди всегда ценятся в любой среде. Благодаря таким гражданам делается большая работа. Сегодня праздник государственных служащих, чей труд мы с вами считаем трудным. Поздравляю от всей души! Будьте достойными. Я просто желаю вам удачи!" - написала Ляйля.

Телезвезда была одета в закрытое летнее платье с цветочным принтом и широкими рукавами. Ее голову украшала плетеная шляпка с полями, а глаза - стильные солнцезащитные очки.

Подписчики блога Ляйли поблагодарили ее за поздравления и оценили ее образ.

"Спасибо за добрые слова! В нашей отрасли много радостей и трудностей. Горжусь быть госслужащей", "Отлично выглядите", "Платье очень красивое", "Огонь", "Красивая природа", "С праздником всех!", "Вы очень красивая", - написали пользователи Казнета в комментариях под публикацией.