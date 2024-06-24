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Летний образ Ляйли Султанкызы на жайлау очаровал пользователей Сети

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Ляйля Султанкызы
Ляйля Султанкызы. Фото: instagram.com/sultankyzy

Ляйля Султанкызы опубликовала кадры с новой фотосессии на фоне гор и лугов Талгара. Популярная казахстанская телеведущая поздравила госслужащих с профессиональным праздником, передает NUR.KZ.

Телеведущая рассказала, что получила около двух тысяч сообщений в День государственного служащего. Молодежь рассказала о трудностях профессий, однако Султанкызы решила их замотивировать собственным примером.

"В каждой отрасли есть свои проблемы. Если есть терпение и желание, то можно добиться успеха. Лично я начала карьеру в качестве стажера и проработала на одном месте более 10 лет, пока не стала директором канала. Я не жалею об этом. Я любила свою работу!

Да, это непросто. Однако постоянные люди всегда ценятся в любой среде. Благодаря таким гражданам делается большая работа. Сегодня праздник государственных служащих, чей труд мы с вами считаем трудным. Поздравляю от всей души! Будьте достойными. Я просто желаю вам удачи!" - написала Ляйля.

Телезвезда была одета в закрытое летнее платье с цветочным принтом и широкими рукавами. Ее голову украшала плетеная шляпка с полями, а глаза - стильные солнцезащитные очки.

Подписчики блога Ляйли поблагодарили ее за поздравления и оценили ее образ.

"Спасибо за добрые слова! В нашей отрасли много радостей и трудностей. Горжусь быть госслужащей", "Отлично выглядите", "Платье очень красивое", "Огонь", "Красивая природа", "С праздником всех!", "Вы очень красивая", - написали пользователи Казнета в комментариях под публикацией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2123067-letniy-obraz-lyayli-sultankyzy-na-zhaylau-ocharoval-polzovateley-seti/

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