Дина Тасбулатова покрасовалась в ярких летних образах
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Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, звезда фильма "Келин особого назначения", показала фото в разных летних образах и вызвала восхищение в соцсети, передает NUR.KZ.
"Редкие фото в платье и юбках. В жизни предпочитаю спортивный стиль. Какой образ больше всего идет?" - спросила актриса своих подписчиков.
В карусели можно увидеть 3 фото - на первом Дина запечатлелась в топе мятного цвета и джинсовой мини-юбке, на втором - звезда сериала "Золотая орда" позирует в платье оранжевого цвета.
Завершает подборку летних "луков" ее наряд в спортивном стиле - короткая черная юбочка и топ на замке защитного цвета. Образ дополнила черная бейсболка.
"Нет никого красивее тебя", "Тебе все образы идут", "В любом образе красива, но второй - самый лучший", "Во всех гармонична и красива", - отметили фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2122824-dina-tasbulatova-pokrasovalas-v-yarkih-letnih-obrazah/