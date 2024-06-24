Дина Тасбулатова покрасовалась в ярких летних образах

Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, звезда фильма "Келин особого назначения", показала фото в разных летних образах и вызвала восхищение в соцсети, передает NUR.KZ.

"Редкие фото в платье и юбках. В жизни предпочитаю спортивный стиль. Какой образ больше всего идет?" - спросила актриса своих подписчиков.

В карусели можно увидеть 3 фото - на первом Дина запечатлелась в топе мятного цвета и джинсовой мини-юбке, на втором - звезда сериала "Золотая орда" позирует в платье оранжевого цвета.

Завершает подборку летних "луков" ее наряд в спортивном стиле - короткая черная юбочка и топ на замке защитного цвета. Образ дополнила черная бейсболка.

"Нет никого красивее тебя", "Тебе все образы идут", "В любом образе красива, но второй - самый лучший", "Во всех гармонична и красива", - отметили фанаты.