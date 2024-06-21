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"Бесподобная": бывшая жена Моргенштерна похвасталась фигурой в эффектном наряде

Опубликовано:

Дилара Зинатуллина
Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Экс-супруга рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина продолжает певческую карьеру - она выпустила новый трек и показала фотосессию для его обложки, передает NUR.KZ.

Новая песня Дилары получила название "Первая любовь" - на обложке блогерша попозировала на фоне сирени в закрытом черном наряде.

Среди серии снимков, опубликованных в Instagram, были также фото в аутфите для велосипедных прогулок - Дилара надела черную майку и короткие шорты по фигуре.

"Трек на всех площадках. Спасибо за вашу поддержку, а мы продолжаем расти", - подписала публикацию бывшая жена рэпера.

Мнения о треке разошлись, однако внешний вид Зинатуллиной был для поклонников выше всяких похвал.

"Не цепляет, очень примитивная песня", "Не обращай внимания на хейт", "Песня посвящается Моргену?", "Дилара с красными стрелками - первая любовь", "Красиво", "Королева", "Бесподобная", - написали в комментариях под фотографиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2121876-bespodobnaya-byvshaya-zhena-morgenshterna-pohvastalas-figuroy-v-effektnom-naryade/

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