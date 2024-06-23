49-летняя Ева Лонгория снялась в прозрачном платье для обложки журнала

49-летняя актриса Ева Лонгория предстала на обложке журнала DuJour в откровенном образе - звезда "Отчаянных домохозяек" снялась в прозрачном платье, передает NUR.KZ.

Кадры фотосессии Лонгория опубликовала в своем профиле в Instagram.

Для обложки журнала она позировала в шоколадном прозрачном макси-платье с разрезом, которое подчеркнуло ее фигуру. Артистка дополнила наряд коричневым кожаным тренчем, босоножками на каблуках и бриллиантовым колье.

Также Ева сфотографировалась в серой жилетке на голое тело, позировала в черном костюме с полосами, который тоже надела на обнаженное тело.

Отказалась она от бюстгальтера и для фото в черном платье.

"У тебя потрясающий вкус", "Вот доказательства того, что ты самая восхитительная женщина на свете", "Настоящая богиня", - писали фанаты.

По информации IMDb, Ева Жаклин Лонгория родилась 15 марта 1975 года в штате Техас. У нее есть три старших сестры. Ева училась в Техасском университете A&M University-Kingsville, где получила степень бакалавра по кинезиологии. После окончания учебы она приняла участие в конкурсе талантов, который привел ее в Лос-Анджелес, где ее заметили продюсеры.

После актриса исполнила роли в сериалах "Дерзкие и красивые", "Главный госпиталь" и одну из главных ролей в "Беверли-Хиллз 90210".

Мировую популярность Ева обрела с выходом сериала "Отчаянные домохозяйки", где сыграла главную героиню Габриэль Солис.

После основала Фонд Евы Лонгории, который помогает латиноамериканкам строить лучшее будущее для себя и своих семей через образование и предпринимательство.