"Хрупкая нежность": Агата Муцениеце впечатлила Сеть новой фотосессией

35-летняя российская актриса Агата Муцениеце, экс-супруга актера Павла Прилучного, приняла участие в новой фотосессии - ее нежный образ впечатлил поклонников, передает NUR.KZ.

"Хрупкая нежность", - подписаны фото, на которых Агата запечатлелась в чувственном и воздушном образе.

Фанаты актрисы не оставили без внимания новую фотосессию, которая их сильно впечатлила.

"Как же женщины все-таки расцветают после развода", "Сорри, но в Голливуде за такую красоту бы поборолись. Это огонь и пламя!", "С каждым годом расцветает Агата", "И кто теперь кому не пара, Володенька?! Браво, Агата!", "Остановись, мгновение! Это красота, это вкус, это нежность, это счастье внутри! Реально зашкаливает сексуальность", "Браво фотографу. Агата великолепна. На невесту похожа", - написали фолловеры.