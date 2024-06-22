Хайди Клум устроила откровенную фотосессию в нижнем белье
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51-летняя супермодель Хайди Клум показала фигуру в откровенном нижнем белье - новые кадры появились в Instagram знаменитости, передает NUR.KZ.
"Доброе утро, моя любовь", - написала Клум под публикацией.
Хайди позировала на диване, стоя на коленях. На размещенных снимках знаменитость показала подтянутую фигуру в нижнем белье белого цвета, оформленном кружевами и полупрозрачными вставками.
Модель распустила волосы, а в качестве украшений выбрала золотое ожерелье с подвесками и тонкий браслет.
По информации сайта IMDb, Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в Бергиш-Гладбахе, небольшом городе недалеко от Кельна, Германия. Ее карьера топ-модели и звезды купальников началась почти случайно: она отправила свои фотографии на конкурс моделей, организованный одним молодежным журналом, а затем выиграла его.
Вскоре после этого она подписала контракт с немецким модельным агентством. После нескольких лет успешной работы в Европе она отправилась в США, где продолжила карьеру модели, и добилась еще большего успеха, завершившегося сотрудничеством с Victoria's Secret.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2121048-haydi-klum-ustroila-otkrovennuyu-fotosessiyu-v-nizhnem-bele/