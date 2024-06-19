"Красивая пара": Айым Сейтметова показала теплые фото с мужем
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Казахстанская актриса Айым Сейтметова, сыгравшая в фильме "Той любой ценой", показала теплые кадры с мужем и вызвала восхищение своих подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.
Черно-белые фото Айым и ее супруга появились в ее блоге.
"Те самые фото родителей в молодости", - отметила она.
Умиленные подписчики оставили свои комментарии под публикацией. Они пожелали паре счастья и долгих лет жизни в мире и согласии.
"Как же вы сияете, видно что очень любите друг друга, будьте смыслом жизни в обеих жизнях", "Какой красивый мужчина", "Талгат - очень харизматичный мужчина! Уверена, за таким, как за каменной стеной", "Айым и Талгат - очень красивая пара", "Рожайте красивых детей, как ваша доча", - написали пользователи соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2120421-krasivaya-para-ayym-seytmetova-pokazala-teplye-foto-s-muzhem/