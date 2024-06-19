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"Львица": Альмира Турсын выложила фото из Венгрии в чувственном наряде

Опубликовано:

Альмира Турсын
Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын отправилась в столицу Венгрии - исполнительница главной роли в фильме "Томирис" запечатлелась в эффектном наряде, передает NUR.KZ.

Звезда фильма "Томирис" порадовала поклонников своего творчества летними фотографиями с видом на Будапешт. Альмира была одета в легкое платье-комбинацию с животным принтом и эффектно позировала на фоне главных достопримечательностей венгерской столицы.

Актриса раскрыла цель приезда.

"В Будапеште, в предвкушении исполнения еще одной мечты! Сегодня вечером", - подписала фотографии Турсын.

Публикацию она сопроводила песней британской рок-группы Coldplay, участники которой, к слову, дают концерт в Будапеште именно сегодня.

Поклонники расхвалили фотографии и поделились рекомендациями мест, которые стоит посетить в европейском городе.

"Мой любимый Будапешт! Дунай прекрасен", "Все красиво - и Будапешт, и Вы, Альмира", "Прекрасная", "Львица-красавица", "Концерт Coldplay", "Желаю успехов", - написали они в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2120214-lvica-almira-tursyn-vylozhila-foto-iz-vengrii-v-chuvstvennom-naryade/

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