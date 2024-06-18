Акботу Сейтмагамбет в ярком мини-платье сравнили с Анджелиной Джоли
Опубликовано:
Казахстанская актриса Акбота Сейтмагамбет, звезда фильма "Маған назар аудар", снялась в новом проекте. Одним из партнеров по съемочной площадке стали Шарип Серик и Куаныш Бейсагалиев, передает NUR.KZ.
Название проекта Акбота называть не стала, однако показала кадры с Куанышем Бейсагалиевым и Шарипом Сериком. Можно предположить, что в основе сюжета будет любовный треугольник.
Фанаты не поскупились на комплименты в адрес Акботы, которая появилась в кадре в ярком розовом мини-платье.
"Скоро", - написала Сейтмагамбет, добавив смайлики в виде бомбочек.
"Как похожа на Анджелину Джоли", "Самая красивая девушка на планете", "Красавица, хочется смотреть и смотреть", "А какой взгляд у Шакенти!", "У нее естественная красота", "А платьице не короткое?", "Дорама", "Красотка", - высказались комментаторы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2119200-akbotu-seytmagambet-v-yarkom-mini-plate-sravnili-s-andzhelinoy-dzholi/