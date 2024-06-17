"Не ангелочек": Say Mo покрасовалась в белье

Казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo взбудоражила поклонников домашней фотографией, на которой она предстала перед зеркалом в нижнем белье, передает NUR.KZ.

Новую фотографию для Instagram Say Mo сделала в собственной ванной - исполнительница хита "Лям" вместо привычного смартфона взяла в руки камеру-"мыльницу" и сфотографировала свое отражение в зеркале. На Молдир было нижнее белье и оранжевый кроп-топ.

Публикацию артистка сопроводила необычным призывом.

"Пацаны, ходите к урологу", - подписала снимок Say Mo.

Многих поклонников повеселила подпись, другие оценили внешний вид артистки.

"Лучшая", "Уф, что за фигура", "Как всегда, огонь", "Она не ангелочек, она прямиком из ада", "Пах-пах", "Дерзкая", - написали они в комментариях.