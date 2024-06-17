Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Не ангелочек": Say Mo покрасовалась в белье

Опубликовано:

Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo взбудоражила поклонников домашней фотографией, на которой она предстала перед зеркалом в нижнем белье, передает NUR.KZ.

Новую фотографию для Instagram Say Mo сделала в собственной ванной - исполнительница хита "Лям" вместо привычного смартфона взяла в руки камеру-"мыльницу" и сфотографировала свое отражение в зеркале. На Молдир было нижнее белье и оранжевый кроп-топ.

Публикацию артистка сопроводила необычным призывом.

"Пацаны, ходите к урологу", - подписала снимок Say Mo.

Многих поклонников повеселила подпись, другие оценили внешний вид артистки.

"Лучшая", "Уф, что за фигура", "Как всегда, огонь", "Она не ангелочек, она прямиком из ада", "Пах-пах", "Дерзкая", - написали они в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2118915-ne-angelochek-say-mo-pokrasovalas-v-bele/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.