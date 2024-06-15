"Тело говорит мне спасибо": 34-летняя Ида Галич похвасталась спортивной фигурой

34-летняя российская телеведущая и блогерша Ида Галич не так давно стала амбассадором бренда спортивной одежды. На своей странице в Instagram она призналась, что сейчас очень счастлива.

В прошлом месяце Иде Галич исполнилось 34 года. В отдельном посте она призналась, что ничего не стала бы менять в жизни.

"Анализируя свою жизнь, могу точно сказать , что не поменяла бы в ней ни одного дня, ни одного часа, ни одной секундочки. Я очень счастлива. Я благодарна", - написала она.

На свою страницу Ида в основном выкладывает кадры рабочих поездок и встреч с друзьями. Но и не забывает похвастаться новыми образами.

"Я сейчас редко выхожу в свет из-за огромного количества работы. Но тут, как говорится, редко, но метко", - сама о себе пишет Ида.

С недавних пор Ида рекламирует один из брендов спортивной одежды. И многие фотографии подчеркивают спортивную фигуру Галич.

"Я обожаю лето, потому что чувствую себя максимально заряженной! Как вы знаете, я очень много гуляю - и тело говорит мне за это спасибо", - призналась блогерша.

Подписчикам, судя по комментариям, очень нравится нынешняя форма Иды. Под разными ее снимками можно встретить такие комментарии: "Хорошка Хорошечевна", "Какая восхитительная", "Нереальная".

Ида Галич - популярный блогер, продюсер, телеведущая, актриса, певица. Начинала с КВН, а в 2016 году начала вести страницу в Instagram, где публиковала вайны. В них Галич шутила об отношениях, девичьей дружбе, женских привычках, пишет РБК.

В 2019 году Галич заняла 11-е место в рейтинге блогеров, больше всего зарабатывающих в Instagram. Тогда ее доход был оценен в $0,55 млн рублей. Спустя год Галич она была уже в топ-3 аналогичного рейтинга с доходом $0,85 млн.

Ида Галич в разводе, воспитывает сына. 11 мая 2018 года она вышла замуж за Алана Басиева. 7 февраля 2020 года она родила сына Леона. В середине декабря 2020 года брак распался.