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"Тело говорит мне спасибо": 34-летняя Ида Галич похвасталась спортивной фигурой

Опубликовано:

Ида Галич
Ида Галич. Фото: instagram.com/galichida

34-летняя российская телеведущая и блогерша Ида Галич не так давно стала амбассадором бренда спортивной одежды. На своей странице в Instagram она призналась, что сейчас очень счастлива.

В прошлом месяце Иде Галич исполнилось 34 года. В отдельном посте она призналась, что ничего не стала бы менять в жизни.

"Анализируя свою жизнь, могу точно сказать , что не поменяла бы в ней ни одного дня, ни одного часа, ни одной секундочки. Я очень счастлива. Я благодарна", - написала она.

На свою страницу Ида в основном выкладывает кадры рабочих поездок и встреч с друзьями. Но и не забывает похвастаться новыми образами.

"Я сейчас редко выхожу в свет из-за огромного количества работы. Но тут, как говорится, редко, но метко", - сама о себе пишет Ида.

С недавних пор Ида рекламирует один из брендов спортивной одежды. И многие фотографии подчеркивают спортивную фигуру Галич.

"Я обожаю лето, потому что чувствую себя максимально заряженной! Как вы знаете, я очень много гуляю - и тело говорит мне за это спасибо", - призналась блогерша.

Подписчикам, судя по комментариям, очень нравится нынешняя форма Иды. Под разными ее снимками можно встретить такие комментарии: "Хорошка Хорошечевна", "Какая восхитительная", "Нереальная".

Ида Галич - популярный блогер, продюсер, телеведущая, актриса, певица. Начинала с КВН, а в 2016 году начала вести страницу в Instagram, где публиковала вайны. В них Галич шутила об отношениях, девичьей дружбе, женских привычках, пишет РБК.

В 2019 году Галич заняла 11-е место в рейтинге блогеров, больше всего зарабатывающих в Instagram. Тогда ее доход был оценен в $0,55 млн рублей. Спустя год Галич она была уже в топ-3 аналогичного рейтинга с доходом $0,85 млн.

Ида Галич в разводе, воспитывает сына. 11 мая 2018 года она вышла замуж за Алана Басиева. 7 февраля 2020 года она родила сына Леона. В середине декабря 2020 года брак распался.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2117679-telo-govorit-mne-spasibo-34-letnyaya-ida-galich-pohvastalas-sportivnoy-figuroy/

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