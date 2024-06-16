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"Даже нейросеть в шоке": Анну Семенович раскритиковали за фотошоп на новых снимках

Опубликовано:

Анна Семенович
Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица Анна Семенович поделилась новыми снимками в соцсетях. Однако некоторые пользователи раскритиковали кадры, заметив на них фотошоп, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте звезды.

На новых снимках 46-летняя Анна Семенович позирует в красном платье с цветочным принтом на фоне реки. Артистка распустила волосы и выставила вперед оголенную ногу.

При этом многие пользователи заметили на кадрах фотошоп, о чем критично высказались в комментариях.

"Господи, что вы сделали с фотками, не узнать даже лицо, а не то что фигуру", "Какой-то перебор с фотошопом", "Это ж как надо себя не уважать, чтобы сотворить с собой такое. Наверное, даже нейросеть в шоке", "А кто на фото?", "Совсем другой человек", – написали комментаторы.

Однако под постом нашлась и масса комплиментов фигуре и внешнему виду певицы.

Как пишет сайт Кино-Театр.ру, Анна Семенович родилась 1 марта 1978 года в Москве. Окончила Московскую Государственную академию физической культуры.

С трехлетнего возраста катается на льду. Мастер спорта международного класса по фигурному катанию на коньках и танцах на льду.

Многократная медалистка многих международных соревнований и чемпионка России в паре с Романом Костомаровым.

В 21 год, после ухода из большого спорта из-за травмы мениска, переехала из Америки в Россию и создала музыкальный коллектив под названием "Ангелы Чарли". Вскоре коллектив прекратил свое существование и Анну пригласили на телевидение.

Работала в спортивных программах на 3 канале, 7ТВ; в музыкальной программе на канале ТВС, в программах "Утро" и "Ночь" на канале СТС. Будучи ведущей пилотной программы "Адреналин па-ти" на канале СТС, интервьюировала группу "Блестящие". Эта встреча стала роковой. Через некоторое время, отказавшись от предложения вести программу на канале Муз-ТВ, в 2003 году Анна приняла предложение продюсеров группы "Блестящие".

С 2005 года активно снимается в кино.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2117613-dazhe-neyroset-v-shoke-annu-semenovich-raskritikovali-za-fotoshop-na-novyh-snimkah/

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