Турецкая кинозвезда Неслихан Атагюль изумила фигурой в бикини и очаровательной улыбкой

Известная турецкая актриса Неслихан Атагюль, прославившаяся своей великолепной игрой в сериалах "Черная любовь", "Два лица Стамбула", показала фото в бикини, передает NUR.KZ.

На снимках кинозвезда появилась в леопардовом бикини, белой тунике и красных широких штанах.

"5 утра. Стамбул", - подписала Неслихан фото.

На них она выглядит безумно счастливой. Фанаты на разных языках мира принялись восхвалять ее фигуру и снова признались ей в любви.

"Красоточка Несли. И фигурка, и родинка на животе", "Какая красивая женщина", "Как я ее люблю", "Идеальное решение от жары", "Слишком мило", "Моя королева", "Мне нравятся все фотографии. Это так естественно", "Неслихан - это частичка красоты, элегантности, доброты, таланта и простоты, конечно же, королева", - отметили ее фолловеры.