"Аквамен еще в моде?": Нурлан Батыров удивил тем, как выглядел несколько лет назад

Казахстанский актер, режиссер, блогер и вайнер Нурлан Батыров показал, как выглядел несколько лет назад и сумел удивить своих подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Нурлан отметил, что эти фото были сняты 12-15 лет назад.

"Выкладываю вам на всеобщее обозрение свою молодость, таким я переехал в Казахстан... Аквамен еще в моде? Мне же нечего стыдиться за прошлое?" - отметил он.

На снимках Нурлан с длинными волосами, что, конечно же, оценили его подписчики, в числе которых представители казахстанского шоу-бизнеса.

"Очень гармоничная прическа была! Вам была к лицу", "На Дениса Клявера чем-то похож был", "А мне нравится! Прям очень даже стильный", "Какой худенький, а волосы шикарные!", ""Классно", "Красивый", - отреагировали комментаторы.