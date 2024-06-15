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51-летняя София Вергара показала фигуру в купальнике с глубоким декольте

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София Вергара
София Вергара. Фото: instagram.com/sofiavergara

51-летняя модель и актриса София Вергара похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди - кадры были опубликованы в профиле знаменитости в Instagram, передает NUR.KZ.

София предстала перед камерой, сидя на диване с резной спинкой. Для фотосета она примерила слитный черный купальник с вырезом на груди, скрепленным шнуровкой.

Также звезда распустила гладко уложенные волосы, нанесла контрастный макияж, подчеркнув глаза и брови, и сделала белый маникюр и педикюр, а запястья украсила браслетами и надела кольца на пальцы рук.

Стоит отметить, что купальник, в котором позирует телезвезда, относится к ее собственной линии пляжной одежды Sofia Vergara Swim.

"Ни у кого нет таких красивых ног", "Богиня, как же ты прекрасна", "Она совсем не стареет - это все купание в колумбийской воде", "Самая красивая женщина Колумбии", - писали фанаты.

По информации IMDb, София Маргарита Вергара родилась и выросла в Барранкилье (Колумбия). Она родилась в многодетной семье - у Софии есть пять братьев и сестер.

Однажды на пляже Софию заметил фотограф - и это привело к тому, что она начала работать в модельном бизнесе и на телевидении. В 23 года она вышла на подиум.

С 1995 по 1998 год она была одной из ведущих шоу о путешествиях "Fuera de serie", благодаря которому ее узнали в США. Ее первой ролью в кино стала криминальная комедия "Большие неприятности".

А популярность принесла роль Глории Дельгадо-Притчетт в культовом телесериале "Американская семейка". За эту роль она получила четыре номинации на премию "Эмми".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2117253-51-letnyaya-sofiya-vergara-pokazala-figuru-v-kupalnike-s-glubokim-dekolte/

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