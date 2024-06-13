"Кайли Дженнер отдыхает": Аша Матай удивила стильным образом

Казахстанская певица, актриса и телеведущая Аша Матай опубликовала серию фотографий в своем Instagram-аккаунте - она запечатлелась в необычном жакете и крупных очках, передает NUR.KZ.

Аша прошлась по ночному Алматы в стильном образе - ее джинсовый жакет был полностью покрыт кусочками зеркал, которые создавали невероятный эффект при вспышке фотокамеры. Образ певицы дополнили крупные солнцезащитные очки.

Своей публикацией Матай решила замотивировать подписчиков ее блога на новые свершения.

"Чтобы достичь желаемого, делай все возможное. Благодать в действии! Вперед, мой золотой инстадруг!" - подписала фотографии Аша.

Поклонникам откликнулось написанное Ашей, равно как и ее образ.

"Ой, такой стиль няшный", "Аша, как всегда, огонь", "Красотка", "Стилист - огонь, но Аша еще круче", "Стиль - мощь, Кайли Дженнер отдыхает", - написали в комментариях.